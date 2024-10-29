النجوم يعلن عدم مشاركة الإسماعيلي في الدوري بسبب مستحقات متأخرة

أعلن محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، بأنه تم إيقاف ترخيص المشاركة بالدوري المصري الممتاز عن نادي الإسماعيلي لعدم التزامه بسداد المديونية المستحقة لنادي النجوم والصادر بها حكم نهائي بات من المحكمة الرياضية الدولية منذ 21 فبراير 2020.

وأشار الحساب الرسمي لنادي النجوم على فيسبوك، إلى أنه قد تم إبلاغ الإسماعيلي على منصة التراخصي الخاصة بالنادي بأنه تم إيقاف الترخيص بسبب تلك المديونية.

وأكد الطويلة أن الإسماعيلي أضاع الكثير من الوقت لحل هذا الأمر مستقويا ببعض المجاملات التي يمكن أن تصدر من بعض ذو الصلة بالمنظومة الكروية، مؤكدا أن نظام الحوكمة التي تتبعه الفيفا والاتحادات الإقليمية والمحلية قد جعل من محاولات البعض بعدم الإلتزام بتنفيذ الأحكام الدولية أمرا شبه مستحيل.