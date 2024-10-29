مسئولون إسرائيليون: اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وصل مراحل متقدمة

قال مسئولون إسرائيليون كبار إن مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان «وصلت مراحل متقدمة»، مضيفين أن المبعوث الخاص للبيت الأبيض آموس هوكستاين، قد يسافر إلى بيروت وتل أبيب قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في 5 نوفمبر المقبل، لمحاولة الوصول إلى اتفاقات نهائية، بحسب موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونت» الإسرائيلية.

وأوضح المسئولون أن اتفاق وقف إطلاق النار سيبدأ بفترة تأقلم تمتد لمدة 60 يوماً، يتم خلالها وقف إطلاق النار من حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بينما ينشر الجيش اللبناني قواته بالجنوب، على أن يتم النظر في آلية جديدة لمراقبة المنطقة دون إصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي.

ونقلت فضائية «الشرق»، عن الصحيفة قولها إنه «إذا تقدمت المحادثات، ستبدأ قوات الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من معظم مناطق تواجدها وإعادة انتشارها في جنوب لبنان، تاركة المناطق التي أكملت فيها مهمتها بإزالة التهديد من قوات "رضوان"، ومن المرجح أن تبقى فقط في الأماكن التي لها أهمية تكتيكية».

وذكر المسئولون الإسرائيليون، أن الوضع في لبنان «تغيّر تماماً بعد الهجوم الإسرائيلي»، قائلين إن «هناك توافقاً في بيروت على فصل الجبهة اللبنانية عن الحرب في غزة».

وأوضح المسئولون أن «القتال سيستمر بينما تجري المفاوضات وحتى اكتمالها».

وأشارت الصحيفة إلى ما قالت إنها «مصادر استخباراتية غربية»، تعتقد أن إيران قد تسمح لحزب الله بالموافقة على وقف إطلاق النار، بل وقد تشجعه على ذلك، حتى لو لم ينته القتال في غزة.