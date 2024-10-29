التحفظ على 20 طن دقيق بلدي و5 أطنان نخالة محظور تداولها بالمنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إنه تم ضبط مطحن مخالف بأشمون لتجميعه 20 طن دقيق بلدي مدعم لإعادة تعبئته كدقيـق سياحي، و5 أطنان نخالة محظور تداولهم بالأسواق لتحقيق أرباح طائلة بطرق غير مشروعة.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية مفاجئة، بالتنسيق التام مع مباحث التموين ومديرية تموين المنوفية، وتم مصادرة المضبوطات والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

وشدد محافظ المنوفية، في بيان اليوم، باستمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.