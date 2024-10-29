يشاهد جمهور مهرجان آفاق، غدا الأربعاء، على مسرح الهناجر، العرض المسرحي "كحل" بمسابقة العروض الطويلة، بمرحلة النهائيات لمهرجان آفاق مسرحية في نسخته العاشرة، دورة الفنان نور الشريف، والتي تقام على مسرح الهناجر من 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر المقبل.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتبدأ العروض في السابعة مساءً بالمجان.

وقال أحمد السيد مخرج عرض "كحل" لفرقة أفانسيه: مسرحية كحل تأليف إسراء محبوب بالعامية المصرية، وهو دراما عائلية مغلقة تتصارع فيها المسئوليات والأدوار مع الماضي والمستقبل، وسط غياب الأب ومفهوم الآمان، وتحكي المسرحية عن عائلة مصرية مكونة من أم و5 أبناء وجدة، الأب غائب منذ 10 سنوات بلا رسالة وداع، وهو ما يخلق مشاعر ملتبسة ومسئوليات ناتجة عن ذلك الغياب، فالابن زياد يقوم مقام الأب باعتباره رجل البيت، بينما عبدالله الابن المغضوب عليه في خلاف دائم معوالدته، بسبب المال، والبنات الثلاث مروة في الثلاثينات من عمرها ممن فاتهن قطار الزواج، وسلمى التي تعيش قصة حب مع علي ابن خالها صلاح، وسارة الفتاة الصغيرة التي أصبحت طالبة في المرحلة الإعدادية ولا تذكر عن أبيها غير الذكريات السعيدة، بينما يعيش صلاح وعبير في خلاف دائم بسبب الميراث.

ويحاكم النص بين الماضي والحاضر والمستقبل في حياة تلك الأسرة، حيث يدفعن 3 أجيال من النساء ثمن زيجة خاطئة، ومطلوب من الأبناء القيام بدور الأب.

مسرحية "كحل" لفرقة أفانسيه، بطولة: "الأم عبير" مارينا حنا نصير، "الجدة سميرة" ناردين نوار موريس، "الخال صلاح" محمد سعيد عبده، "مروة" ندى محمد قطب، "سلمى" نور محمد بيلي، "عبدالله" حسين فادي الزرب، "زياد" محمد سامح محمود، "سارة" سهر محمد الخولي، "علي" عمر محمد النحراوي، "مديحة" نورهان عبدالمنعم محمد، "الأب مصطفى" يوسف أحمد بهيج، الفنيون، إعداد وتنفيذ موسيقى أحمد سامي، ملابس ومكياچ مريم مجدي شاهين، إضاءة وليد درويش، ديكور روماني جرجس، رضوي طارق، مخرج مساعد أشرف قطامش، تأليف إسراء محبوب، إخراج أحمد محمد السيد.

يذكر أن مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد خلال، وأمين عام المهرجان ومؤسسة هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين، والمخرج أيمن غالي، ومدير الإعلام والنشر والتوثيق الناقد، والمؤلف أحمد زيدان، ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري.