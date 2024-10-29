الغرفة التجارية بشمال سيناء تعرض مطالب تجار سوق الجملة بالكيلو 17

عقد اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، اجتماعا بحضور النائب عزيز مطر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وإسلام ناصر عضو مجلس الأدارة وتجار سوق الخضار بالكيلو ١٧؛ لمناقشة المشاكل التي تواجه سوق الخضار والمشاكل التي تواجه تجار منتسبى الشعبة عامة.

وعرض النائب عزيز مطر، المشاكلات لمناقشتها وإيجاد حلول لمساعدة التجار والعمل دون معوقات وعراقيل تواجههم.

ولخصت الغرفة التجارية المشكلات في عدم انتظام التيار الكهربائي داخل السوق؛ مما يؤدي إلى تعطل جميع الأجهزة الكهربائية بالمحال التجارية من ثلاجات موازين وأجهزة كمبيوتر وطابعات وغيرها من الأجهزة التي تساعد التاجر في إنجاز العمل، وإحكام الرقابة عالي السيارات التي تقوم بالدخول إلى الأسواق مباشرة دون الدخول إلى السوق للتداول لإحكام الرقابة على الأسواق والأسعار داخل أسواق التجزئة.

ومن جهته، أكد اللواء أسامة الغندور، سرعة حل هذه المشاكل لاستمرار سير العمل وانتظامه لتحقيق مصلحة المواطن والصالح العام من وأجل إستقرار الأسواق وضبط الأسعار داخل الأسواق، وأنه لابد من توثيق التعاون بين الغرفة التجارية وديوان عام المحافظة؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين والعمل من أجل تحقيق إستقرار الأسعار، وضبطها داخل أسواق المحافظة لمصلحة المواطن والصالح العام.