أول تعليق من محمد رمضان بعد فوز الأهلي على العين

علق الأهلي محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي على فوز المارد الأحمر على العين الإماراتي، في بطولة كأس إنتركونتيننتال.
ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على العين بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، في إطار بطولة كأس الإنتركونتيننتال.
وقال محمد رمضان في تصريحات عقب المباراة عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «مبروك لمصر وجماهير النادي الأهلي، المباراة كانت صعبة ولكن اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية».
وأضاف: لم أتوقع نتيجة الفوز بثلاثة أهداف على العين، واللاعبون كانوا نجوم ودائما ما يتألقون في الظروف الصعبة وهذا ما رأيناه في مباراة الزمالك في السوبر المصري«.
وتابع: «الفرق ليس كبير بين مباراة العين والزمالك سوى في الأهداف التي تم تسجيلها».
وأتم رمضان تصريحاته: «أشكر الجماهير التي حضرت المباراة ولا قيمة بدونهم وأرجو الحضور الكبير للجماهير في الفترة القادمة».