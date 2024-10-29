أول تعليق من محمد رمضان بعد فوز الأهلي على العين

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علق الأهلي محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي على فوز المارد الأحمر على العين الإماراتي، في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على العين بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، في إطار بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وقال محمد رمضان في تصريحات عقب المباراة عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «مبروك لمصر وجماهير النادي الأهلي، المباراة كانت صعبة ولكن اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية».

وأضاف: لم أتوقع نتيجة الفوز بثلاثة أهداف على العين، واللاعبون كانوا نجوم ودائما ما يتألقون في الظروف الصعبة وهذا ما رأيناه في مباراة الزمالك في السوبر المصري«.

وتابع: «الفرق ليس كبير بين مباراة العين والزمالك سوى في الأهداف التي تم تسجيلها».

وأتم رمضان تصريحاته: «أشكر الجماهير التي حضرت المباراة ولا قيمة بدونهم وأرجو الحضور الكبير للجماهير في الفترة القادمة».