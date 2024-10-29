 استئناف عمل مفاعل نووي لأول مرة في المنطقة التي تعرضت للكارثة النووية باليابان عام 2011 - بوابة الشروق
الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

استئناف عمل مفاعل نووي لأول مرة في المنطقة التي تعرضت للكارثة النووية باليابان عام 2011

طوكيو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - 12:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - 12:23 م

من المقرر أن يتم استئناف عمل مفاعل نووي اليوم الثلاثاء لأول مرة في شمال شرق اليابان، وهي المنطقة التي تضررت من زلزال وموجات المد العاتية " تسونامي" وكارثة نووية خلال عام 2011.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الاستئناف المقرر للوحدة رقم 2 بمحطة الطاقة النووية أوناجاوا في مقاطعة مياجاي يمثل أول مرة يعود خلالها للعمل مفاعل- من نفس نوع مفاعلات محطة فوكوشيما التي تعرضت لانصهار خلال الأزمة النووية، منذ كارثة 2011.

ويذكر أنه خلال مارس 2011، تم إغلاق جميع المفاعلات الثلاثة بمحطة أوناجاوا، التي تمتد ما بين بلدة أوناجاوا ومدينة إيشينوماكي، بصورة آلية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك