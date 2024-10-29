استئناف عمل مفاعل نووي لأول مرة في المنطقة التي تعرضت للكارثة النووية باليابان عام 2011

من المقرر أن يتم استئناف عمل مفاعل نووي اليوم الثلاثاء لأول مرة في شمال شرق اليابان، وهي المنطقة التي تضررت من زلزال وموجات المد العاتية " تسونامي" وكارثة نووية خلال عام 2011.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الاستئناف المقرر للوحدة رقم 2 بمحطة الطاقة النووية أوناجاوا في مقاطعة مياجاي يمثل أول مرة يعود خلالها للعمل مفاعل- من نفس نوع مفاعلات محطة فوكوشيما التي تعرضت لانصهار خلال الأزمة النووية، منذ كارثة 2011.

ويذكر أنه خلال مارس 2011، تم إغلاق جميع المفاعلات الثلاثة بمحطة أوناجاوا، التي تمتد ما بين بلدة أوناجاوا ومدينة إيشينوماكي، بصورة آلية.