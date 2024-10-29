مسئول صيني: التعاون مع مصر في مجال الطاقة الخضراء يساعدها على تحقيق الحياد الكربوني

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قال فليكس وو، مدير المكتب الإقليمي لأفريقيا و الشرق الأوسط بمجموعة لونجي الصينية، إن أشعة الشمس الوفيرة والموقع المتميز يجعلان من مصر موقعاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة منخفضة.

وأكد المسؤول، في تصريحات لوفد صحفي مصري خلال زيارته لشيآن بمقاطعة شانشي شمال الصين، أن الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر يمكن أن يساعدا مصر في التحول في مجال الطاقة وأن تصبح مركزًا لتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

وأشار إلى أن التعاون بين مصر والصين في هذا المجال سيساعد على تحقيق الحياد الكربوني لمصر.

وتأسست مجموعة لونجي في عام 2000، وهي ملتزمة بكونها شركة تكنولوجيا الطاقة الشمسية الأكثر قيمة في العالم.

وفي إطار مهمة "تحقيق أفضل استفادة من الطاقة الشمسية لبناء عالم أخضر"، تعمل لونجي على تطوير حلول لمحطات الطاقة واسعة النطاق.

ومن خلال تقديم منتجات وأنظمة عالية الجودة وموثوقة، تقدم لونجي حلولاً شاملة لصناعة الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة.

وقد طورت لونجي من حلولها وإمكانياتها لتوليد الطاقة الخضراء، كما تبنت في الآونة الأخيرة منتجات وحلول الهيدروجين الأخضر لدعم التنمية العالمية الخالية من الكربون.

وتقع مقاطعة شانشي في شمال الصين وتغطي مساحة إجمالية قدرها 205.600 متر مربع، ويبلغ عدد سكانها 39.56 مليون نسمة.

وعاصمة مقاطعة شانشي هي مدينة شيآن المعروفة باسم تشانجآن في العصور القديمة، فيما صنفت مناجم الملح والفحم والنفط والغاز الطبيعي والموارد الأخرى، شانشي بين الأعلى في الصين.

أما مدينة شيآن، فتعد نقطة البداية الشرقية لطريق الحرير القديم، ويعود تاريخها إلى أكثر من 3100 عام.