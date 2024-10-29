إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين ميكروباص ببني سويف

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أصيب خمسة أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على الطريق الشرقي أمام منطقة العلالمة بشرق النيل بمحافظة بني سويف.

تفاصيل الحادث

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف بلاغًا بوقوع حادث تصادم أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة. استجابت سيارات الإسعاف بسرعة إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين وحالتهم الصحية

عيد إبراهيم (45 عامًا): اشتباه كسر بالساق الأيمن وسحجات وكدمات.

نوال إبراهيم (40 عامًا): سحجات وكدمات متفرقة.

صالحة سيد (35 عامًا): اشتباه ما بعد الارتجاج.

معتصم جمال (17 عامًا): اشتباه ما بعد الارتجاج.

حنان أحمد (42 عامًا): سحجات وكدمات متفرقة.



تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة بني سويف لإجراء الفحوصات الطبية وتلقي العلاج اللازم.

الإجراءات القانونية

تقوم الأجهزة الأمنية بتحرير محضر بالواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في أسباب الحادث.