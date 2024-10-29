أكثر من 90 منظمة أهلية تدعو إلى وقف السطو والاعتداء على المساعدات الإنسانية في غزة

وقعت أكثر من تسعين منظمة أهلية فلسطينية على نداء أصدرته شبكة المنظمات الأهلية، تطالب فيه كل قطاعات الشعب الفلسطيني بتكثيف الجهود من أجل وقف السطو والاعتداء على المساعدات الإنسانية، وضمان وصولها إلى مستحقيها في قطاع غزة.

ودعت الشبكة في ندائها، جميع القوى، إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص، ومنظمات وهيئات واتحادات وشخصيات، إلى اتخاذ موقف حازم لحماية المساعدات التي تصل إلى القطاع، وعدم التهاون مع الأفراد والجماعات التي تعتدي على هذه المساعدات، ما يحرم أبناء الشعب الفلسطيني من حقهم في الحصول عليها، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها جراء العدوان والحصار المفروض من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية بما يهدد من حياة الكثير من الأطفال والنساء والمسنين بشكل خاص، الذين يعتمدون بشكل أساسي على هذه المساعدات.

وحملت المنظمات الموقعة على النداء، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة على الواقع الإنساني في غزة.

كما شدد النداء على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته من خلال الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر كافة أمام دخول المساعدات الإنسانية بأشكالها المختلفة، محذراً من أن القيود المفروضة على دخول المساعدات وبضائع القطاع الخاص قد تفاقم أوضاع المجاعة وسوء التغذية في غزة.

وأكدت المنظمات أهمية العمل المشترك لحماية حقوق الشعب الفلسطيني في الحصول على المساعدات الإنسانية وضمان أمنها، وأن عمليات السطو عليها وبيعها واحتكارها يعد خروجا عن قيم شعبنا ومبادئنا الإنسانية وفي مقدمتها التكافل والتضامن، مشددة على أن هذه الجهود ضرورية في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الشعب الفلسطيني في كل جوانب حياته.