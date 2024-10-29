جوتيريش يدعو للمزيد من التعهدات لحماية التنوع البيولوجي

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء الدول على تقديم تعهدات جديدة للمساعدة في حماية التنوع البيولوجي على مستوى العالم، ودعا القطاع الخاص إلى المساهمة في هذا الجهد.

وقال جوتيريش في تصريحاته الافتتاحية في قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي المعروفة باسم كوب 16 في مدينة كالي بكولومبيا: "الطبيعة هي الحياة، ورغم ذلك نشن حربا ضدها، حرب لا فائز فيها".

وأضاف: "نفقد المزيد من الأنواع كل يوم. نلقي كل دقيقة بشاحنة نفايات بلاستيكية في محيطاتنا وأنهارنا وبحيراتنا. هذا ما تبدو عليه أزمة وجودية".

وتأتي القمة التي تستمر أسبوعين بعد اتفاق 2022 التاريخي في مونتريال، الذي يتضمن 23 إجراء لحماية النباتات وحياة الحيوانات على الأرض.