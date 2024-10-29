اليونيفيل: قواتنا باقية في جميع مواقعها جنوب لبنان

أكدت بعثة حفظ السلام جنوب لبنان «يونيفيل»، أن قواتها باقية في جميع مواقعها جنوب لبنان، وتستمر في أنشطتها بما يتلاءم مع الوضع الحالي.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الثلاثاء: «لا يزال حفظة السلام في جميع مواقعنا في جنوب لبنان، ويواصلون أنشطتهم العملياتية مع تكييفها بما يتناسب مع الوضع الراهن».

وأضافت: «وتستمر قوافل الإمداد وعمليات تبديل وحدات اليونيفيل من وإلى لبنان كالمعتاد، رغم التحديات».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بإجلاء قوات «يونيفيل» من لبنان.

وتنتشر قوات يونيفيل في لبنان بموجب قرارات دولية عدة، كان آخرها القرار 1701 الذي وضع حدا للحرب بين إسرائيل وحزب الله في صيف 2006.

وتضم هذه القوات التي أنشأها مجلس الأمن الدولي في مارس 1978، وتم تجديد مهامها وتطويرها منذ ذلك الحين، ما مجموعه 10 آلاف عسكري.