بايدن بشأن مفاوضات وقف النار في غزة: يجب أن ننهي هذه الحرب

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وقال بايدن للصحفيين في ولاية ديلاوير، يوم الاثنين: "من الضروري وقف إطلاق النار. ويجب أن ننهي هذه الحرب".



وامتنع بايدن عن التعليق على تفاصيل مباحثاته الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويأتي ذلك على خلفية استئناف الاتصالات بين رئيس الموساد دافيد برنياع ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز والوسطاء القطريين والمصريين في الدوحة يوم 27 أكتوبر.

وحسب التقارير الإعلامية، من المتوقع أن تبدأ جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بشأن صفقة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين لدى إسرائيل وحركة "حماس" في الأيام القريبة القادمة.