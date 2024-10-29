هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يدرس تغييرات في فريق التفاوض بشأن صفقة غزة

قالت مصادر مطلعة لهيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدرس إجراء تغييرات في فريق التفاوض بشأن الرهائن.

وأضافت المصادر أن هناك «ضغوطًا لإقالة مسئول ملف الرهائن بعد استقالة نائبه»، وذلك وفقًا لما أوردته قناة «الجزيرة»، في خبر عاجل لها، صباح الثلاثاء.

ونقلت الهيئة عن مكتب نتنياهو، قوله إن «رئيس الوزراء يركز حاليًا على إيجاد أي حل ممكن قد يؤدي إلى إبرام صفقة».

وأمس الاثنين، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر مسئول قوله إن نائب ممثل الجيش في طاقم المفاوضات قدم استقالته، بينما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن الاستقالة تمت لأن المفاوضات عالقة وتراوح مكانها.

وقالت هيئة البث الرسمية، الاثنين، إن العميد أورين سيتر، نائب اللواء نيتسان ألون، مسئول التفاوض من قبل الجيش الإسرائيلي، أعلن على حين غرة استقالته من عضوية فريق التفاوض.

وأوضحت الهيئة أن سيتر، كان ضالعا بشكل عميق في بلورة مخطط لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين؛ تبناه الرئيس (الأمريكي جو) بايدن ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضافت أنه بعد ظهر الاثنين، عاد رئيس الموساد ديفيد برنيع من الدوحة، و«يمكن القول إنه حال كانت هناك أية إمكانية لحدوث انطلاقة لما كنا شهدنا هذه الاستقالة الدراماتيكية».

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، تعليقا على استقالة المسئول الكبير بفريق التفاوض: كجزء من عمل الفريق، عمل (سيتر) بلا كلل على تعزيز جهود إعادة المختطفين. وسيعود الضابط لمساعدة الفريق في المستقبل أيضا، حسب الحاجة.

ويشغل العميد أورين سيتر، منصب نائب مسئول ملف المفقودين بالجيش الإسرائيلي الجنرال نيتسان ألون، وهو عضو في فريق التفاوض الإسرائيلي بشأن صفقة التبادل.



