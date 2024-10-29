رئيس الوزراء العراقي: نحن بصدد إجراء تعديل وزاري

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قال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء، "نحن بصدد إجراء تعديل وزاري وفق مؤشرات الأداء والعمل".

وأضاف رئيس الوزراء خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة لمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة العراقية "أن المنطقة تمر بتطورات نتيجة الصراعات وهي تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الأمنية والإقتصادية للعراق" .

وأضاف "نحن بصدد إجراء تعديل وزاري وفق مؤشرات الأداء والعمل وهو ليس موقفاً سياسياً تجاه هذه الكتلة او هذا الحزب وإنما رغبة للوصول إلى أداء أكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين".

وذكر" أكملنا إستحقاقاً مهماً متمثلاً بإنتخابات مجالس المحافظات بعد تأخره لسنوات، والتعداد السكّاني واحد من الإستحقاقات المهمة التي تنتظرنا".

وسبق لرئيس الحكومة العراقية أن أعلن مرارا أنه بصدد إجراء تعديل في حكومته التي تشكلت في 27 أكتوبر عام 2022 لكنه لم ينفذ تطلعاته بسبب عدم موافقة الأطراف السياسية البارزة في الحكومة.

يذكر أن الحكومة العراقية الحالية تشكلت من جانب قوى الإطار التنسيقي الشيعي على خلفية إنسحاب الكتلة الصدرية بزعامة مقتدي الصدر التي تصدرت نتائج الإنتخابات البرلمانية العراقية التي جرت آواخر عام 2021.