العراق يدعو لاتخاذ خطوات جادة لإيقاف الانتهاكات الإنسانية الخطيرة في غزة

استنكرت الحكومة العراقية ما أقدم عليه الكيان الصهيوني من إجراءات لحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وما يمثله هذا التصرف من تطور خطير الأثر على الوضع الإنساني، وعرقلة مساعي إيصال المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت في بيان، إن وكالة «الأونروا» التي تمارس عملها في المجال الإنساني في فلسطين منذ ما يزيد عن 75 عامًا، مسئولة عن دعم وإغاثة شعب لاجئ بأكمله، منوهة أن «حظر عملها من قبل الكيان الغاصب يهدد سلامة وحياة الملايين من المدنيين، بما فيهم الأطفال والنساء والعجزة».

وأضافت: «لقد مارس الكيان المحتل شتى أنواع الاعتداءات ضد منظمة (الأونروا)، واستهدف بشكل مباشر العاملين فيها، في سلوك يبين مدى استهتاره بجميع القيم والمواثيق الدولية، ومخططه لإكمال جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، التي يمارسها بكلّ الصور البشعة في الأراضي المحتلة».

ودعت الحكومة العراقية المجتمع الدولي لأن ينتصف لإنسانيّته، وأن تتحمل كل دولة مسئوليتها في ظل القانون الدولي الإنساني، واتخاذ خطوات جادة نحو إيقاف هذه الانتهاكات الإنسانية الخطيرة.

ووافق الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، على مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» العمل في إسرائيل، على الرغم من اعتراض أمريكا والأمم المتحدة.

وأقر النواب المشروع بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة للأونروا، والتي زادت منذ بدء الحرب في غزة في أعقاب طوفان الأقصى في 7 أكتوبر من العام الماضي.