أمريكا: إسرائيل لا تفعل ما يكفي حتى الآن لمساعدة الفلسطينيين في غزة

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، إن الولايات المتحدة ترفض أي إجراءات إسرائيلية لتجويع الفلسطينيين في جباليا أو في أي مكان آخر بقطاع غزة.

وأضافت أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء: «أقوال إسرائيل يجب أن تقترن بأفعال على أرض الواقع، وهو ما لا يحدث في الوقت الراهن ويجب أن يتغير، وعلى الفور»، بحسب وكالة رويترز.

وكانت الولايات المتحدة قد قالت لحليفتها إسرائيل في رسالة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري، إنها يجب أن تتخذ خطوات في غضون 30 يوما لتحسين الوضع الإنساني في غزة وإلا فإنها ستواجه إمكانية فرض قيود على المساعدات العسكرية الأمريكية.

وبدأت إسرائيل هجوما عسكريا واسع النطاق في شمال غزة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقالت توماس جرينفيلد في 16 أكتوبر، إن واشنطن تراقب أفعال إسرائيل على أرض الواقع لضمان عدم انتهاجها سياسة تجويع في الشمال.

وذكر الدفاع المدني الفلسطيني أمس الاثنين، أن نحو 100 ألف شخص تقطعت بهم السبل في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون في شمال غزة دون إمدادات طبية أو غذائية.