سقوط مُسيرتين شمالي الأردن بعد انحرافهما عن مسارهما

أفاد مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، بسقوط طائرتين مُسيرتين بشمال المملكة، صباح اليوم الثلاثاء، بعد انحرافهما عن مسارهما ودخولهما المجال الجوي الأردني قبل لحظات من الاصطدام بالأرض.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن المصدر قوله إن "السقوط حدث في منطقة وادي صيدور التابعة لمحافظة اربد ولم تقع أي إصابات، فيما نتج عنه اشتعال للنيران بمنطقة حرجية، إذ تم التواصل مع الدفاع المدني الذي أخمد الحريق الذي طال أعشابا جافة".

وأوضح المصدر: "تم إرسال فريق كشف هندسي عسكري للموقع، للتأكد من خلوها من متفجرات يمكن أن تهدد سلامة المواطنين والممتلكات".