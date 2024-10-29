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سيدات برشلونة الأفضل في العالم 2024

وكالات
نشر في: الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - 12:09 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - 12:09 ص

ذهبت جائزة أفضل فريق نسائي إلى برشلونة، الفائز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، خلال حفل الكرة الذهبية المقام بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين.

وصعد رئيس النادي خوان لابورتا، وقائدة الفريق أليكسيا بوتياس، لاستلام الجائزة.

وطلبت المتوجة بالكرة الذهبية لعامي 2021 و2022، من أعضاء الفريق الحاضرين في الحفل، الانضمام إليها لتسلم الجائزة، وهو ما حدث على أنغام نشيد برشلونة.

وقال لابورتا في هذا الصدد:"إنها جائزة خاصة للغاية، نتلقاها في عيد ميلادنا ال125".

وشكر رئيس البارسا "كل من يعمل في النادي، واللاعبات على وجه التحديد".

وتابع:" إنها جائزة مميزة جدا، لالتزامنا بكرة القدم النسائية، وبالحريات وحقوق الجميع".

وأشار لابورتا، الذي ذكر بفوز الفريق الكتالوني في الكلاسيكو الأخير، إلى أن برشلونة يمر بلحظة جيدة، مؤكدا أن زيارته لباريس أظهرت أن البلوجرانا ”ناد محبوب في جميع أنحاء العالم“.


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