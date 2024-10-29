دخول ثمانية أحزاب إلى البرلمان قد يعقد من تشكيل حكومة في بلغاريا

أسفرت نتائج الانتخابات البلغارية عن تصدر معسكرين مؤيدين للغرب للمشهد في البلاد، بحسب ما أفادت به لجنة الانتخابات في البلاد يوم الاثنين، لكن مع دخول ثمانية فصائل سياسية إلى البرلمان، يبدو أن عملية تشكيل الحكومة ستكون معقدة.

وحصل تحالف يمين الوسط الذي يضم حزب مواطنين من أجل التنمية الأوروبية "جيرب" واتحاد القوى الديمقراطية على 38ر26% من الأصوات، يليه التحالف الليبرالي المحافظ(بي بي- دي بي) بنسبة 2ر14%، بعد فرز جميع بطاقات الاقتراع في الإنتخابات التي جرت أول أمس الأحد.

وتؤدي هذه التجزئة غير المسبوقة إلى عدم قدرة زعيم تحالف يمين الوسط، بويكو بوريسوف، على تشكيل حكومة مستقرة بعد الانتخابات السابعة للبلاد في غضون ثلاث سنوات ونصف.

ويرفض التحالف الليبرالي المحافظ دعم بوريسوف كزعيم للحكومة، متهما إياه بالفساد خلال فترات حكمه الثلاث حتى عام 2021.

وكان المعسكران المؤيدان للغرب قد حكما معا لمدة تقل عن عام، على الرغم من عدم وجود اتفاق ائتلافي. ولا يزال غير واضح ما إذا كان بإمكانهما العمل معا في ائتلاف، حيث سيكون هناك حاجة لشريك ثالث لتشكيل الأغلبية اللازمة المكونة من 121 من أصل 240 مقعدا.

وقال بوريسوف في ليلة الانتخابات إنه مصمم على تشكيل حكومة، مؤكدا:"سأحكم مع أي شخص يدعم برنامجنا".

لكنه استبعد حزب فازرازداني (النهضة) القومي الشعبوي الموالي لروسيا، الذي حصل على 35ر13% من الأصوات ليحتل المركز الثالث.

وفشلت الانتخابات في يونيو الماضي في تشكيل ائتلاف حكومي، مما يعني أن البلاد تدار حاليا من قبل حكومة مؤقتة.

وحصل حزب شعبوي جديد على المركز الثامن بنسبة 59ر4%، بينما حصل حزب شعبوي آخر غير مؤيد للغرب على 99ر3%. وقال المحللون إن هذه النتائج تشير إلى أن الناخبين كانوا يعبرون عن احتجاجهم ضد الأحزاب الأخرى.