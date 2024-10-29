يحتضن ستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء قمة كروية عربية بنكهة عالمية عندما يستضيف الأهلي نظيره العين الإماراتي في دور الثمانية ببطولة كأس القارات للأندية "فيفا إنتركونتيننتال" حيث سيتوج الفائز بالمباراة باللقب الجديد الذي استحدثه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وهو كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ إضافة إلى جائزة مالية قدرها مليوني دولار.

كما سيواصل الفائز مشواره في البطولة بالتأهل للدور قبل النهائي لينافس على لقب جديد (كأس التحدي) في 14 ديسمبر المقبل منتظرا الفائز من الديربي اللاتيني بين باتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي ضد الفريق الفائز بلقب أمريكا الجنوبية كوبا ليبرتادورس، بينما ينتظر ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر المقبل الفائز من هذه التصفيات.

وقد جنبت القرعة فريق الأهلي بطل أفريقيا في الموسمين الماضيين من خوض الدور التمهيدي، حيث حقق العين فوزا كاسحا على أوكلاند سيتي النيوزلندي بنتيجة 6/2 على ملعب هزاع بن زايد في أبوظبي.

وستقام المباراة بحضور 55 ألف متفرج في مدرجات ستاد القاهرة، حيث تم طبع 52 ألف تذكرة لجماهير الأهلي بينما سيزحف ما يقرب من 3 آلاف متفرج خلف الزعيم العيناوي في مدرجات الدرجة الأولى والمقصورة الأمامية والمقصورة الزجاجية بخلاف أماكن كبار الزوار.

ويملك الفريقان سجلا بارزا في بطولات فيفا، حيث فاز الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية بالنظام القديم أربع مرات في أعوام 2006 و2021 و2022 و2023، بينما حقق العين الميدالية الفضية عندما خسر أمام ريال مدريد في المباراة النهائية عام 2018.

في هذا الصدد قال محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وقائد الفريق في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" "هدفنا في الأهلي هو الفوز بكل المباريات والبطولات، ولا نريد استباق الأمور، علينا التركيز في مواجهة العين لأنه فريق بارز في قارة آسيا، ويضم العديد من اللاعبين المميزين في صفوفه، ولكننا نتطلع بالطبع لمواجهة ريال مدريد في المباراة النهائية".

على مستوى المواجهات التاريخية فإن الأهلي سيلاقي العين لأول مرة في تاريخه، ولكنه التقى بالأندية الإماراتية أربع مرات أولها في الثاني من أكتوبر 1995 عندما فاز على النصر بنتيجة 3/1 على ملعب المنزة في تونس بالبطولة العربية لأبطال الكؤوس عام 1995.

كما تغلب الأهلي على الوحدة الإماراتي بهدفين دون رد في نسخة البطولة العربية صيف 2017، بينما تعادل ذهابا وإيابا أمام الوصل الإماراتي بنتيجة 2/2 في برج العرب و1/1 في زعبيل في الدور الثاني بدوري أبطال العرب 2018 حيث تأهل الفريق الإماراتي مستفيدا بقاعدة الهدف خارج الأرض.

ويبقى الأهلي والعين، زعيما الكرة في مصر والإمارات، حيث تأسس الأهلي عام 1907 وحقق 153 لقبا محليا وقاريا وإقليميا، ويبقى صاحب الرقم القياسي في التتويج بالألقاب المحلية الدوري 44 مرة وكأس مصر 39 مرة وكأس السوبر المصري 15 مرة، وكذلك الألقاب القارية مثل دوري أبطال أفريقيا 12 مرة.

أما العين الذي تأسس عام 1968 يبقى صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب الدوري الإماراتي برصيد 14 مرة، وإجمالا حقق 36 بطولة في تاريخه أبرزها لقبي دوري أبطال آسيا في 2018 و2024 حيث تغلب على عملاقي السعودية النصر والهلال قبل أن يهزم يوكوهاما مارينوز الياباني في المباراة النهائية.

وبعيدا عن سجلات التاريخ، فإن الفريقين يدخلان مباراة الغد بمعنويات ودوافع وظروف مختلفة مختلفة، فالأهلي منتشي بتتويجه بكأس السوبر المصري يوم الجمعة الماضي بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح في الإمارات، ليعوض خسارة لقب السوبر الأفريقي قبل أسبوعين أمام منافسه التقليدي في قمة مصرية أخرى أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض.

ويتمتع الأهلي باستقرار فني تحت قيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر الذي يقود الفريق للموسم الثالث على التوالي، وحقق مع العملاق الأحمر 10 بطولات محلية وقارية منذ توليه المسؤولية في صيف 2022.

واختار كولر لمواجهة العين 23 لاعبا، وهم حراس المرمى الثلاثة محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء إضافة إلى عمر كمال عبد الواحد وياسر إبراهيم والثلاثي المغربي أشرف داري ويحيى عطية الله ورضا سليم وكريم الدبيس ورامي ربيعة وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وإمام عاشور وعمرو السولية وكريم وليد "نيدفيد" وعمر الساعي وحسين الشحات وطاهر محمد والفلسطيني وسام أبو علي والجنوب أفريقي بيرسي تاو، ومحمود عبد المنعم كهربا الذي قرر كولر العفو عنه بعد تقليص غرامته المالية إلى 500 ألف دولار عند استبعاده من المباراة الماضية أمام الزمالك.

في المقابل يعيش فريق العين حالة من الارتباك الفني وتراجع النتائج تحت قيادة مدربه الأرجنتيني هيرنان كريسبو، حيث تراجع الفريق للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي مكتفيا بالحصول على 8 نقاط بعد فوزين وتعادلين وخسارة، وسجل 14 هدفا مقابل 9 أهداف في مرماه.

وأقر كريسبو بأن فريقه يعاني أمام الفرق الصغيرة والمتوسطة، ولكنه يجيد تماما خوض المواجهات الكبيرة، وذلك بعد التعادل مع دبا الحصن بنتيجة 1/1 يوم الجمعة الماضي في الجولة السادسة ببطولة الدوري.

ولكن على أرض الواقع فإن الفريق الإماراتي عانى كثيرا أمام الكبار حيث خسر مباراتين متتاليتين في دوري أبطال آسيا للنخبة أمام الغرافة بنتيجة 2/4 في قطر، كما خسر على ملعبه ووسط جماهيره في ملعب هزاع بن زايد أمام الهلال السعودي بنتيجة 4/5 في الأسبوع الماضي، وقبلهما تعادل مع السد القطري 1/1 في أبوظبي، بينما يبقى الفوز 4/2 على الوصل حامل لقب الدوري الإماراتي في الموسم الماضي هو أبرز نتائج العين تحت قيادة كريسبو هذا الموسم.

وقد وصلت بعثة فريق العين إلى القاهرة صباح أمس الإثنين قادمة من الإمارات، ويرتكز هيرنان كريسبو على عدد من المحترفين في قائمة الزعيم العيناوي مثل لاعب الوسط الكوري الجنوبي بارك يونج وو والثنائي الأرجنتيني ماتيوس بالاسيوس وكاكو إضافة إلى الثنائي الهجومي التوجولي لابا كودوجو، والمغربي سفيان رحيمي هداف دوري أبطال آسيا الموسم الماضي وهداف أولمبياد باريس الذي ساهم في الإنجاز التاريخي لأسود أطلس بالحصول على الميدالية البرونزية كأول منتخب عربي يحقق هذا الإنجاز، ليدخل رحيمي قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي هذا العام 2024 في الحفل السنوي الذي سيقام يوم 16 ديسمبر المقبل في مراكش.