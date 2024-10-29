 بعد غياب صلاح عن قائمة أفضل لاعب.. أحمد موسى: جائزة الكرة الذهبية فقدت بريقها وحيادها - بوابة الشروق
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بعد غياب صلاح عن قائمة أفضل لاعب.. أحمد موسى: جائزة الكرة الذهبية فقدت بريقها وحيادها


نشر في: الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - 2:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - 2:46 م

قال الإعلامي أحمد موسى، إن «جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب فقدت بريقها وحيادها».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء: «هل غياب نجمنا العالمي محمد صلاح عن قائمة الأفضل في العالم طبيعي، رغم ما يقوم به في المباريات الحاسمة، سواء تسجيل وصناعة الأهداف».

وتساءل: «هل عدم فوز محمد صلاح بالبالون دور طبيعي، في وقت كان هو الأحق والأفضل من الجميع الذين فازوا بها».

وأضاف: «هذه الجائزة فقدت بريقها وحيادها، خاصة أن فينسيوس نجم الريال والبرازيل، هو الأقرب للفوز بجائزة أحسن لاعب في العالم؛ لكنه لم يفز وفاز من لا يستحق.. من يتحكم في هذه الجوائز العالمية؟».

وتُوج الإسباني رودري، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة الكرة الذهبية، وسط انتقادات واسعة، واتهامات من الصحافة العالمية بـ«عدم المصداقية»، في ظل رؤية الكثيرين أن فينيسيوس كان يستحق الجائزة.

 

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