بعد أكثر من عام من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يعيش أبو رزاق القصاص وعائلته في مأوى مؤقت داخل مقبرة في جنوب القطاع، ويقتاتون على ما يقدّم لهم من طعام من أجل البقاء.

وتعد عائلة القصاص، التي نزحت من مدينة غزة في الجزء الشمالي من القطاع الساحلي، واحدة من بين العديد من العائلات التي تقيم في مقبرة خان يونس.

وقال القصاص، في تصريحات لوكالة «وفا»، وهو يشير إلى شواهد القبور في المقبرة: «انظروا كم هو مرعب ومخيف بالنسبة للأطفال. انظروا كيف نعيش، لا يوجد طعام ولا ماء».

وتم تهجير نحو مليوني شخص في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر. واضطر البعض، مثل عائلة القصاص، التي دمّر منزلها، إلى النزوح أكثر من مرة.

ومنذ 25 يوما يواصل جيش الاحتلال الإبادة الجماعية شمال قطاع غزة، تحديدا جباليا وبيت لاهيا، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم، حيث يستمر بقصف المدنيين، ونسف منازلهم، ويمنع دخول المساعدات والغذاء والمياه والدواء والوقود، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1000 شهيد، وآلاف الجرحى، وعشرات المفقودين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,020 مواطنا، وإصابة 101,110 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.