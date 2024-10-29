إصابة 8 جنود نمساويين من قوات اليونيفيل في الناقورة

أعلنت وزارة الدفاع النمساوية، اليوم الثلاثاء، إصابة 8 جنود نمساويين من قوات اليونيفيل في هجوم صاروخي على الناقورة، ولا إصابات خطيرة.

وأضافت الوزارة أن مصدر الهجوم على قوات اليونيفيل في الناقورة ليس واضحا في الوقت الراهن، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وتعرض جنود اليونيفيل لإطلاق نار عدة مرات في الأيام الأخيرة.

ولم تغادر قوات اليونيفل مواقعها في جنوب لبنان بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان في أول أكتوبر الحالي، بحسب قناة "سكاي نيوز عربية".

وعزّز القرار 1701 الذي وضع حدا لحرب مدمرة دارت في العام 2006 بين حزب الله وإسرائيل، وجود "اليونيفيل"، وكلّفها بمراقبة وقف النار بين الجانبين.