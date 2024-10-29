الجيش الأردني: سقوط طائرتين مسيّرتين شمالي المملكة دون وقوع أية إصابات

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صرح مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي بسقوط طائرتين مسيرتين شمالي الأردن صباح اليوم، بعد انحرافهما عن مسارهما ودخولهما المجال الجوي الأردني قبل لحظات من الاصطدام بالأرض.

ووفقًا لوكالة «عمون»، أوضح المصدر أن السقوط حصل في منطقة وادي صيدور التابعة لمحافظة إربد ولم تقع أية إصابات.

وذكر أن «السقوط نتج عنه اشتعال للنيران بمنطقة حرجية»، لافتًا إلى «التواصل مع الدفاع المدني الذي أخمد الحريق الذي طال أعشابا جافة».

ولفت المصدر إلى «إرسال فريق كشف هندسي عسكري للموقع، للتأكد من خلوه من متفجرات يمكن أن تهدد سلامة المواطنين والممتلكات».