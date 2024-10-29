تأجيل مباراة الأهلي وأهلي جدة السعودي لأسباب تتعلق بتحقيق الأهداف المرجوة

كشفت جمعية رعاية الرياضيين الخيرية بمنطقة مكة المكرمة السعودية، عن تأجيل مباراة الاعتزال الخاصة بـ خالد مسعد، نجم المنتخب السعودي الأسبق والتي كانت تجمع بين الأهلي ونظيره أهلي جدة السعودي.

الأهلي يواجه العين مساء غدٍ، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة إنتركونتيننتال، لأبطال القارات، وكان من المقرر أن يواجه أهلي جدة السعودي يوم 12 نوفمبر المقبل.

وكتبت الجمعية في بيان رسمي: « تعلن جمعية رعاية الرياضيين الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، التي تشرف عليها الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة الرياضة، عن تأجيل حفل الاعتزال الخاص بنجم المنتخب السعودي السابق خالد مسعد إلى وقت سيحدد لاحقاً من عام 2025؛ لأسباب تتعلق بعدم تحقيق الأهداف المرجوة من حفل الاعتزال ولرغبة الجمعية في ظهوره بأفضل صورة وبما يليق بتاريخ هذا النجم الكبير».

وأضاف البيان: «وعليه فإن الجمعية قد بدأت بالقيام بالإجراءات الفعلية لاختيار الوقت المناسب بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة والعمل بشكل أوسع لاستثمار الوقت الضمان الإعداد الأمثل لنجاح المهرجان فنياً وتنظيمياً وتسويقياً وزيادة عدد الرعاة الراغبين بالمشاركة في هذا المهرجان».

وأتم البيان: «كما نتقدم بالشكر للشركات التي أبدت رغبتها بالمشاركة ونسعى لتعزيز هذه الرغبة باستكمال الشراكات التي ستسهم في التحضير لنجاح حفل الاعتزال وبما يتواكب مع تاريخ الأنيق خالد مسعد».

وأعلن أهلي جدة في وقت سابق أن الحفل كان سيشهد مباراة ودية أمام الأهلي بمشاركة العديد من أساطير الكرة السعودية في تلك المواجهة، وعلى رأسهم: محمد نور نجم الاتحاد السابق، يوسف الثنيان وسامي الجابر ثنائي الهلال، وماجد عبدالله لاعب النصر السابق.