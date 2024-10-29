بيع عملة أمريكية نادرة من فئة 10 سنتات بأكثر من نصف مليون دولار في مزاد علني

كشف موقع "سكاي نيوز" البريطاني، عن بيع عملة نادرة جدًا كانت محفوظة في خزينة بنكية منذ أواخر السبعينيات في مزاد بالولايات المتحدة بأكثر من 500 ألف دولار (385.000 جنيه إسترليني).

والعملة هي "دايم" أمريكي، وقد تم إنتاجها من قِبل دار سك العملة الأمريكية في سان فرانسيسكو عام 1975.

ووُصفت العملة، على موقع دار سك العملة الأمريكية بأنها "واحدة من أندر العملات في القرن العشرين"، وتتميز بصورة للرئيس الأمريكي السابق فرانكلين روزفلت.

ثلاث أخوات من ولاية أوهايو، فضّلن عدم الكشف عن هوياتهن، ورثن العملة بعد وفاة شقيقهن، الذي احتفظ بها في خزينة بنكية لأكثر من 40 عامًا وفقًا للموقع.

وجرى بيع العملة مقابل 506 آلاف و250 دولارًا في مزاد عبر الإنترنت انتهى يوم الأحد، أما دايم 1975 دون علامة سك الآخر فقد بيع مقابل 456 ألف دولار (351 ألف جنيه إسترليني) في مزاد عام 2019 قبل أن يتم بيعه لمقتنٍ خاص.

ولم تكن العملتان في التداول العام، حيث كانتا جزءًا من مجموعة خاصة من 2.8 مليون قطعة غير متداولة أُنتجت في سان فرانسيسكو عام 1975 تضم ست عملات، وتم بيعها حينها مقابل 7 دولارات (5 جنيهات إسترلينية).

وبعد عدة سنوات، اكتشف الجامعون، أن عملتين من هذه المجموعة تفتقران إلى علامة السك.

وقال السيد راسل، إن الأخوات أبلغنه بأنهن ورثن إحدى العملتين، لكن شقيقهن ووالدتهن اشتريا العملة الأولى التي تم اكتشاف الخطأ فيها عام 1978 بمبلغ 18 ألفا و200 دولار (14 ألف جنيه إسترليني)، وهو ما يعادل نحو 90 ألف دولار (69 ألف جنيه إسترليني) اليوم.

ورأى والداهن اللذان كانا يديران مزرعة ألبان، في العملة بمثابة "مدخرات" للأسرة.

كما شملت مجموعة العملات المذكورة "سنت" يحمل صورة [أبراهام] لنكولن، و"نيكل" يحمل صورة [توماس] جيفرسون، و"ربع دولار" خاص بمرور مئتي عام يحمل صورة [جورج] واشنطن، و"نصف دولار" خاص بمرور مئتي عام يحمل صورة [جون ف] كينيدي، و"دولار" خاص بمرور مئتي عام يحمل صورة [دوايت] أيزنهاور.

وكانت العملات الثلاث الأخيرة مؤرخة بعام 1976؛ استعدادًا لاحتفالات الذكرى الـ200 للولايات المتحدة في العام التالي، وأُدرجت لتعزيز المبيعات.