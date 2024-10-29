فلسطين: تشريع الاحتلال بشأن الأونروا يهدف لتصفية قضية اللاجئين

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اعتبرت فلسطين، إقرار الكنيست الإسرائيلي حظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في إسرائيل يهدف لتصفية قضية اللاجئين.

وأضافت أنه لولا الدعم الأمريكي لما تجرأت إسرائيل على تحدي الشرعية الدولية.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

وقال أبو ردينة: "إننا نرفض وندين التشريع الإسرائيلي بخصوص وكالة الأونروا".

كما شدد على أن التشريع "مخالف للقانون الدولي، ويشكّل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية".

وتابع أبو ردينة، أن "القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض، وهذا لن نسمح به".

وأضاف أن القرار "ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قرارا بتشكيل الأونروا".

وقال أبو ردينة، إن "تصويت ما يسمى الكنيست على القرار بالأغلبية الساحقة يدل على تحوّل إسرائيل إلى دولة فاشية، وأن ذلك لم يعد مقتصرا على عدد من الوزراء، وإنما ما يسمى دولة إسرائيل".

وشدد على "ضرورة تعامل العالم معها (إسرائيل) كدولة عنصرية، وأن يخرجها من الشرعية الدولية".

وأشار أبو ردينة، إلى أن الأونروا أنشئت وفق القرار الأممي رقم (302) في 18 ديسمبر عام 1949، "وقضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وتمثل خطوطا حمراء لأي حل، وأنه لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة بأسرها إلا بحل قضية اللاجئين حلا عادلا وشاملا قائما على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194".

وأضاف: لولا الدعم الأمريكي المتواصل سياسيا وماليا وعسكريا لصالح الاحتلال، لما تجرأ على تحدي المجتمع الدولي، واتخاذ سياسات أغرقت المنطقة بالعنف وعدم الاستقرار.

وطالب أبو ردينة، المجتمع الدولي "باتخاذ مواقف عملية أمام هذا التشريع الإسرائيلي الخطير الذي يمس القانون الدولي".

وبيّن أن "الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسمحا بتمرير مخططات الاحتلال التي ستفشل في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين".

وفي وقت سابق الثلاثاء، صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بشكل نهائي على وقف أنشطة وكالة "الأونروا" في إسرائيل.