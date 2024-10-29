واشنطن بوست تخسر أكثر من 200 ألف اشتراك بعد قرار عدم تأييد مرشح للرئاسة

ألغى أكثر من 200 ألف شخص اشتراكاتهم في صحيفة واشنطن بوست منذ أن أعلنت الصحيفة الأسبوع الماضي قرارها بعدم تأييد أي مرشح للرئاسة، حسبما أفادت تقارير إخبارية يوم الاثنين.

وذكر الراديو الوطني العام الأمريكي الرقم، نقلا عن "شخصين في الصحيفة على دراية بالأمور الداخلية".

وتعد خسارة في الاشتراكات بهذا الحجم الضخم بمثابة ضربة لوسيلة إعلامية تواجه بالفعل صعوبات مالية.

وكانت واشنطن بوست تمتلك أكثر من 5ر2 مليون مشترك العام الماضي، وغالبية هؤلاء مشتركين عبر الانترنت، مما يجعلها في المرتبة الثالثة بعد صحيفتي نيويورك تايمز وول ستريت جورنال من حيث التوزيع.

ورفضت أوليفيا بيترسون، المتحدثة باسم الصحيفة، التعليق على التقرير خلال اتصال من قبل وكالة أنباء أسوشيتد برس(أ ب).

وكانت هيئة التحرير في الصحيفة قد أعدت تقريرا لتأييد الديمقراطية كامالا هاريس، ولكنها أعلنت بدلا من ذلك يوم الجمعة أنها ستترك الأمر للقراء ليقرروا ذلك بأنفسهم.