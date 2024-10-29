رئيس الوزراء الأسترالي يدافع عن نفسه من اتهامات له بطلب ترقيات طيران مجانية على خطوط كانتاس

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الثلاثاء، إنه كان دائما "يتصرف بطريقة شفافة وصحيحة"، وذلك بعد أن زعم كتاب جديد أنه طلب مرارا ترقيات مجانية للرحلات الشخصية التي كان يقوم بها على الخطوط الجوية الأسترالية "كانتاس".

وفي كتاب تم طرحه أمس الاثنين، اتُهم ألبانيز، الذي كان يشغل منصب وزير النقل في حكومة سابقة، بتطوير علاقة وثيقة بصورة غير لائقة مع آلان جويس، الذي كان رئيسا تنفيذيا لـ "كانتاس" لمدة 15 عاما حتى عام 2023.

يشار إلى أن "كانتاس" هي أكبر شركة طيران في أستراليا، وكانت مملوكة للحكومة حتى تسعينيات القرن الماضي. وتعتبر شركة الطيران التي تتخذ من سيدني مقرا لها، هي الناقل الوطني في البلاد، ويتعين بموجب القانون أن تظل ذات ملكية أسترالية بنسبة لا تقل عن 51%.

وجاء في مقتطف من الكتاب: "وفقا لعاملين في /كانتاس/، فقد كان ألبانيز يتصل مباشرة بجويس من أجل سفره الشخصي". ولم يتم ذكر أسماء العاملين في "كانتاس".