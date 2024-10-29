وزارة الثقافة تشارك في افتتاح أسبوع القاهرة الحضري بمتحف الحضارة

انطلقت أول أمس الأحد أولى فعاليات أسبوع القاهرة الحضري بحضور ومشاركة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، السفيرة سها جندي وزيرة الدولة السابقة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور إبراهيم خليل محافظ القاهرة، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والأستاذ أحمد رزق مدير مكتب مصر بالأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وإيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وراندا فؤاد رئيسة مؤسسة منتدي الفن العالمي للتنمية، ورانيا هداية الممثل الإقليمي للدول العربية في الأمم المتحدة، والدكتور محمد شاكر عميد كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية السابق.

كما شارك في الفعالية المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة والمشرف على صندوق التنمية الثقافية نيابة عن الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة في الجلسة الافتتاحية التي كانت تحت عنوان "الفن المُستدام منذ الحضارة المصرية القديمة حتى العصر الحديث".

حيث تحدث سطوحي عن أن العالم يعيش حاليا زمن أصبح تداول كلمتي الفن والفنان غير دقيق إلى حد كبير، وتم تجريدهما من سموهما الإبداعي، والقيم والخبرة الحياتية والفلسفية التي يستمد منها الفنان الحقيقي رؤيته.

وأكد أن الفن هو الإبداع في إتقان العمل في الأنشطة البشرية سواء كانت أعمال بصرية أو سمعية أو حركية، للتعبير عن أفكار الفنان الإبداعية أو المفاهيمية أو المهارة الفنية.

وتساءل سطوحي: "من هو الفنان الأول؟ أليس هو الصياد والذي كان يجسد فريسته على جدران الكهوف، البعض يتخيل أنه كان يوثق إنجازه في صيد الفريسة، بينما يرى بعض المفسرين أنه كان يُجسد ما يستهدف أن يقوم به ليستمد القوة والثقة في نفسه".

من جهة أخرى، أعرب مساعد وزير الثقافة عن وجهة النظر في أن الفنون لا يمكن فصلها عن بعضها البعض، إلا في حالة الدراسة فقط.

وتابع: "أليس العمارة بها إيقاع، والموسيقى بها بناء، والتصوير من الممكن أن نتلمسه ويتحول إلى نحت وقد نرى أنفسنا نسمع الإبداع، ونتذكر ثروت عكاشة حينما قال "العين تسمع والأذن ترى".

واختتم سطوحي كلمته بالإشارة إلى أن الفن سيصبح مستداما، عندما يتخطى أبعاده التقليدية ويتوغل داخل الإحساس والمشاعر بالأبعاد المختلفة المتكاملة، وبالتالي الاستدامة هي استدامه منهج وفكر وتتخطى حدود الخامة ذاتها.

مع محدودية إمكانات الأرض أصبح واجب علينا إعادة تدوير الخامات، والفن عليه مسئولية تقديم النموذج لكل أفرع العلوم المختلفة، فلنتحمل مسئوليتنا ونقدم فن مُستدام منهجيا وفكريا.