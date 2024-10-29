يونيسف تحذر من أزمة مياه تلوح في الأفق في كابول

وجهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تحذيرا شديدا بشأن أزمة المياه في العاصمة الأفغانية كابول، التي يبلغ عدد سكانها نحو 5 ملايين نسمة، مشيرة إلى أن المدينة قد تواجه نقصا حادا في المياه بحلول عام 2030 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان على موقع "اكس" إن التحضر السريع وتأثيرات تغير المناخ تسببا في انخفاض كبير في مستويات المياه الجوفية في كابول.

وقال الدكتور تاج الدين أويوالي، ممثل يونيسف في أفغانستان، على موقع "اكس" بعد زيارة المجتمعات المتضررة: "هذه أزمة إنسانية تتطلب دعما فوريا".

واقترح خبراء استخدام المياه من نهر بانجشير للمساعدة في إمداد كابول بالمياه كحل محتمل للأزمة.

ومع ذلك، فإن سرعة تأثر البلاد بتغير المناخ وعدم الاستقرار الاقتصادي والآثار الناجمة عن عقود من الصراع تشكل تحديات كبيرة أمام تنفيذ مثل هذه المشروعات.

ووفقا للأمم المتحدة، يفتقر نحو 80% من سكان أفغانستان إلى الوصول إلى ما يكفي من المياه النظيفة.

يذكر أن أفغانستان واحدة من الدول الأكثر عرضة لتأثيرات أزمة المناخ، على الرغم من أنها لا تتسبب في إنبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم.





