إيران تعتزم زيادة ميزانيتها العسكرية بنحو 200%

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، نقلا عن المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، اليوم الثلاثاء، أن الجمهورية الإسلامية تخطط لزيادة ميزانيتها العسكرية بنحو 200%.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، نددت مهاجراني، بالهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، قائلة إن «تصرفات الكيان الصهيوني تزيد من الوحدة الوطنية».

وأضافت: «من الخطأ أن يظن الصهاینة أنهم يستطيعون التأثير على وحدتنا الوطنية بهذه التصرفات.. رجالنا الشجعان قاتلوا بحماسة، وهم دائماً مستيقظون في سبيل حماية مُثُلنا وأرضنا».

ومن المقرر أن تصل ميزانية الدفاع الإيرانية في عام 2024 إلى 16.7 مليار دولار أمريكي – بزيادة قدرها 20% عن العام السابق - لتشكل 25 في المائة من الميزانية الوطنية، وفقًا للبيانات المنشورة مؤخرًا من قبل مركز البيانات المفتوح الإيراني.

ويتفوق الإنفاق العسكري لإسرائيل بشكل كبير على نظيره في إيران، حيث بلغ 27.5 مليار دولار بالأسعار الجارية في عام 2023، مقارنة بـ10.3 مليار دولار لإيران، وفقاً لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

آخر مرة تفوقت فيها طهران على تل أبيب في الإنفاق العسكري كانت في عام 2012، حين أنفقت إيران 16.5 مليار دولار مقابل 14.5 مليار دولار أنفقتها إسرائيل في العام نفسه.

وفي عام 2020، اتسعت الفجوة بين البلدين بشكل ملحوظ، حيث وصل إنفاق إسرائيل إلى 21.8 مليار دولار، بينما تراجع إنفاق إيران إلى 3.3 مليار دولار فقط.