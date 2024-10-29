الجامعة الألمانية: ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي التوليدي في أنظمة الشركات

أقُيمت ورشة عمل بعنوان "الذكاء الاصطناعي التوليدي في أنظمة الشركات: " دمج البيانات الداخلية من خلال التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)" بحرم الجامعة الألمانية بالقاهرة لطلاب كلية تكنولوجيا الإدارة، في إطار التعاون الثنائي القائم بين الجامعة الألمانية بالقاهرة وجامعة برلين للعلوم التطبيقية HTW.

حاضر فيها الدكتور ستيفان فيتنبرج، خبير في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات وإدارة العمليات التجارية بجامعة برلين للعلوم التطبيقية واستعرض خلالها مفهوم التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) وأثبت كيفية عمله باستخدام أمثلة عملية، وتأثير التوليد المعزز بالاسترجاع على أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)؛ وخاصة فيما يتعلق بأنظمة مثل السابSAP، وكيف يمكن لهذه التكنولوجيا أن تغير الطريقة التي تستخدم بها المنظمات بياناتها وذلك بدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في أنظمة الشركات، مع التركيز على التحديات والفرص المترتبة على دمج البيانات الداخلية للشركات.

وقال الدكتور جمال قاسم أستاذ معلوماتية الأعمال Business Informatics بكلية تكنولوجيا الإدارة، إن الذكاء الاصطناعي من اهم التكنولوجيات الناشئة التي لها تأثيراً كبيراً على المنظومة التعليمية حيث أعطى التعليم إمكانات هائلة للصالح الاجتماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) قوة تدفع حدود ما يمكن للآلات تحقيقه لما هو ابعد مما اعتدنا عليه، وطبقاً لهذا المفهوم فإنه تم إطلاق مبادرة بين الجامعتين الألمانية بالقاهرة و برلين للعلوم التطبيقية متمثلة في الدكتور جمال قاسم والدكتور ستيفان فيتنبرج، بدعم من الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة والدكتور إيهاب كامل أبو الخير نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب وعميد كلية تكنولوجيا الإدارة، حيث يأتي الهدف الرئيسي من هذه المبادرة المشاركة في تقديم برنامج تدريبي محترف لمطوري نظام SAP من خريجي أقسام معلوماتية الأعمال وعلوم الكمبيوتر ، يستغرق خلاله البرنامج 12 شهراً لتأهيلهم علمياً ومهارياً واكسابهم الخبرات التطبيقية اللازمة لتطوير ال SAP "اختصار لكلمة "System, Application & Products".

وتابع: وهو نظام كامل يقوم بتزويد المنشـأه او الشـركة بحلول عمليـة جاهزه لكي تستطيع من خلالهـا ان تهيكل وتربـط كل اقسـام المنشأه في نظام واحد يغني عن استخــدام الورق والنظـم التقليدية الاخـرى ما يؤهل مستخدميه القيام بأي عملية مالية أو إدارية او تقنية "وهو جالس في مكانه".

يحصل المشاركين في نهاية البرنامج التدريبي على وثيقة إتمام البرنامج، على ان تتولى الجامعة الألمانية بالقاهرة GUC مهمة إجراء برنامج تدريب SAP للمشاركين المختارين.

كما يتضمن هذا البرنامج التدريبً على تطوير كل من لغة برمجة ABAP التي تُستخدم لأغراض التطوير والتخصيص في برامج SAP و تطوير SAP Fiori هي مجموعة من تطبيقات الويب المصممة للتشغيل على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المتنقلة حيث تستفيد من مبادئ وتقنيات التصميمات الحديثة لتحويل العمليات التجارية المعقدة إلى واجهات بسيطة على مستوى المستهلك، ومن خلال اعتماد لغة التصميم Fiori.

تهدف SAP إلى تعزيز الإنتاجية وتمكين الخدمة الذاتية وتمكين المستخدمين من اتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة وكفاءة.

هذا بجانب إلى أنه تم الاتفاق بين الجانبان على أن يتم إطلاق تقنيات تطوير الذكاء الاصطناعى بإستخدام النموذج اللغوي الكبير (LLM) وهو نوع متقدم من الذكاء الاصطناعي مصمم لفهم وتوليد نصوص شبيهة بالنصوص البشرية للعمل مع البيانات المنظمة ، وأضاف الدكتور قاسم إلى انه سوف يتم إستكمال البرنامج التدريبي بتقديم عدد من دورات اللغة الألمانية وورش عمل ثقافية، لإعداد المشاركين للاندماج في سوق العمل المصرى والألماني.