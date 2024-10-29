الشرطة الأمريكية: الحرائق التي تم إضرامها بصندوقي اقتراع في اوريجون وواشنطن مرتبطة ببعضها

قالت الشرطة الأمريكية اليوم الاثنين إنه تم التعرف على "مركبة مشتبه بها" فيما يتعلق بقنابل حارقة أشعلت النيران في صندوقي اقتراع في ولايتي أوريجون وواشنطن.

وقال المتحدث باسم مكتب شرطة بورتلاند مايك بينر في مؤتمر صحفي إن صور مراقبة أظهرت سيارة فولفو وهي تتوقف عند صندوق اقتراع في بورتلاند بولاية أوريجون قبل أن يكتشف أفراد الأمن في مكان قريب حريقا داخل الصندوق اليوم الاثنين.

وتسبب هذا الحريق في إتلاف ثلاث بطاقات اقتراع بداخل الصندوق، بينما يقول المسؤولون إن حريقا آخر اندلع في صندوق اقتراع في مدينة فانكوفر القريبة في واشنطن، في وقت مبكر اليوم الاثنين، أسفر عن اتلاف المئات من بطاقات الاقتراع. وقالت الشرطة إن القنبلتين كانتا مثبتتين على الجزء الخارجي من الصندوقين.

وقالت السلطات في مؤتمر صحفي في بورتلاند إنه تم انتشال ما يكفي من المواد من القنبلتين وهو ما أظهر وجود ارتباط بين الحريقين اللذين وقعا اليوم الاثنين، وأيضا بين حادث آخر وقع يوم 8 أكتوبر، عندما تم وضع قنبلة حارقة على صندوق اقتراع في فانكوفر.