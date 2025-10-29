داهمت الشرطة في إسلام آباد، منازل لاجئين أفغان، الليلة الماضية، حيث احتجزت عدة رجال لا يحملون تأشيرات صالحة.

ونفذت الشرطة في باكستان، عمليات في وقت متأخر من الليل، حيث استهدفت لاجئين أفغان، في حيي إف - 17 وفيصل تاون بالعاصمة، وألقت القبض على العديد من الأفراد المتهمين بعدم امتلاك وثائق قانونية، حسب وكالة خاما "برس الأفغانية" اليوم الأربعاء.

وقال شهود عيان، إن رجال شرطة دخلوا منازل في حوالي منتصف الليل، بدون إشعار مسبق واعتقلوا شبانا من العديد من الأسر.

وأثارت المداهمات حالة من الذعر بين أسر اللاجئين، حيث أبلغ آباء وأطفال عن شعورهم بالخوف والارتباك، أثناء تفتيش رجال الشرطة لمنازلهم.

وأفاد أعضاء من المجتمع المحلي أن معظم المعتقلين فروا من أفغانستان بعد مواجهة تهديدات واضطهاد، في أعقاب التغيير السياسي في عام 2021، وليس لديهم أي صلة بجماعات مسلحة.

وتخشى أسر المعتقلين من احتمال ترحيلهم إلى أفغانستان.

وناشد اللاجئون الأفغان، المنظمات الدولية التدخل ومنع الترحيل القسري، مشيرين إلى مخاوف إنسانية.