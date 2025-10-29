محققة أممية لحقوق الإنسان تسلّم تقرير غزة من جنوب أفريقيا لتجنب العقوبات الأمريكية

انتقدت محققة مستقلة تابعة للأمم المتحدة مجددا دول العالم اليوم الثلاثاء لعدم الوقوف في وجه الولايات المتحدة بسبب العقوبات التي فرضتها عليها – وهي العقوبات التي عقدت قدرتها على تقديم تقييمها الأخير للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

ووصفت فرانشيسكا ألبانيز العقوبات بأنها "غير قانونية وحاقدة"، وقالت للجمعية العامة عبر الفيديو من جنوب أفريقيا إنه "كان ينبغي لها بالفعل أن تواجه هذه السابقة الخطيرة".

وقالت قبل أن تنتقل إلى تقريرها عن غزة والضفة الغربية إن "هذه الإجراءات هي اعتداء على الأمم المتحدة نفسها – على استقلالها ونزاهتها وروحها. وبعد ساعات، قالت للصحفيين إنه على الرغم من الهجمات غير المسبوقة ضدها كمحققة للأمم المتحدة، فإن الدول القوية لم تتخذ "خطوات ملموسة تتجاوز الإعلانات والإدانات" منذ القرار الأمريكي هذا الصيف. ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على طلب للتعليق.

وترددت ألبانيز عندما سئلت عما إذا كانت الأمم المتحدة ومسؤولوها، ومن بينهم الأمين العام أنطونيو جوتيريش، قد دعموها خلال هذه الفترة، قائلة إنها تفضل عدم التعليق.

يذكر أن ألبانيز، المحامية الإيطالية في مجال حقوق الإنسان، هي "مقررة خاصة"- وهي خبيرة خارجية يعينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقييم حقوق الإنسان في مكان معين أو موضوع بحث. ولا يتمتع المقررون بسلطة رسمية، لكن وجهات نظرهم يمكن أن تبلغ الرأي العام العالمي والمدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الأماكن.