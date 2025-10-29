جامعة المنيا تختتم البرنامج التدريبي للمعايير المتمركزة حول المريض لتأهيل القطاع الصحي للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل

شهدت جامعة المنيا اليوم الأربعاء ختام فعاليات البرنامج التدريبي للمعايير المتمركزة حول المريض، الذي نظمته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (جهار) لتأهيل القطاع الصحي بمحافظة المنيا للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك خلال الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر 2025، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في الجودة والسلامة الصحية، بمركز المؤتمرات بالجامعة.

وأكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة تضع ضمن أولوياتها الاستراتيجية تأهيل مستشفياتها الجامعية للحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، باعتباره خطوة محورية نحو الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق الجودة الشاملة في تقديم الخدمات الطبية، وضمان سلامة المرضى وتطوير بيئة الرعاية الصحية داخل المستشفيات الجامعية.

وأضاف فرحات أن التدريب على معايير «جهار» المتمركزة حول المريض يأتي في إطار خطة الجامعة لتأهيل مقدمي الرعاية الصحية لتلبية احتياجات المرضى وقيمهم الفريدة، من خلال التدريب على محورين رئيسيين: المعايير المتمركزة حول المريض والمعايير المتمركزة حول المؤسسة.

وأوضح أن هذه البرامج تهدف إلى تحسين جودة الرعاية وسلامة المرضى من خلال تعزيز التعاون مع المرضى وعائلاتهم في اتخاذ القرارات العلاجية، وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة، وتقديم رعاية عالية الجودة في الوقت المناسب، وتنسيق الخدمات الصحية بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والاستدامة.

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن البرنامج استهدف المؤسسات الصحية الراغبة في الحصول على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والعاملين في القطاع الصحي بمختلف تخصصاتهم من أطباء وصيادلة وتمريض وإداريين، إلى جانب العيادات الخاصة والمستشفيات المتخصصة ومراكز جراحات اليوم الواحد، وذلك بهدف رفع كفاءة الكوادر البشرية وتحقيق الجاهزية الكاملة لتطبيق معايير منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار الدكتور حسام شوقي، عميد كلية الطب، إلى أن المحاضرات التدريبية تضمنت التعريف بآليات الاعتماد من هيئة "جهار"، وتقديم نظرة عامة حول ثقافة الرعاية المتمركزة حول المريض (PCC)، إلى جانب موضوعات تتعلق بـ الوصول إلى الرعاية واستمراريتها (ACT)، وجراحة التخدير والتهدئة (ASA)، وتقديم الرعاية المتكاملة (ICD)، وأداء وسلامة الدواء (MMS).

وحاضر في البرنامج كلٌّ من الدكتور السيد العقدة والدكتورة ولاء عبداللطيف عضوي مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد شلبي مدير عام الإدارة العامة للرقابة الفنية والإكلينيكية، حيث استعرضوا أحدث النظم والمعايير المعتمدة لتأهيل المؤسسات الصحية المصرية للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وفقًا لمتطلبات الاعتماد القومي ومعايير الجودة الدولية.

وأكد المشاركون في ختام البرنامج أهمية استمرار مثل هذه الدورات التدريبية المتخصصة، لما تمثله من ركيزة أساسية في تطوير الأداء الصحي وتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، وصولًا إلى تحقيق منظومة صحية متكاملة تُقدِّم خدمة طبية آمنة وفعّالة تليق بالمواطن المصري.