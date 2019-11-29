تحالف الفتح يدعو البرلمان العراقي إلى المضي بإجراء التغيير الذي يحفظ البلاد

دعا تحالف الفتح في البرلمان العراقي بزعامة هادي العامري، اليوم الجمعة، البرلمان للمضي بإجراء التغيير اللازم من أجل حفظ الوطن.

وأكد تحالف الفتح، الذي يشكل مع كتلة سائرون بزعامة مقتدى الصدر الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، أنه «استجابة لتوجهات المرجعية الدينية العليا بزعامة علي السيستاني يعلن تحالف الفتح وبالتشاور مع الكتل السياسية في مجلس النواب المضي في إجراء التغيير اللازم الذي فيه مصلحة العراق وحفظ الوطن من مؤمرات الأعداء وفوضى العابثين».

وحث البيان "مجلس النواب على الإسراع في تشريع قانوني الانتخابات والمفوضية وجميع القوانين المتعلقة بتحقيق الإصلاحات المنشودة".

يشار إلى أن العراق يشهد مظاهرات منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، مطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة، وتخللتها مصادمات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف.