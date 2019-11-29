المبعوث الروسي إلى أفغانستان: موسكو تقيّم إيجابيا زيارة ترامب وإعلانه عن مفاوضات محتملة مع طالبان

أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، زامير كابولوف، اليوم الجمعة، أن بلاده تقيّم إيجابيا زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأفغانستان، وإعلانه عن مفاوضات محتملة مع حركة طالبان.

وقال كابولوف، في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "نقيّم بشكل إيجابي نتائج الزيارة والتصريحات التي تم الإدلاء بها"، مؤكداً على أن هذا "أمر مهم بالنسبة لموسكو للانتقال إلى المرحلة التالية، وهي إحراز تقدم في المصالحة الوطنية".

وأضاف كابولوف، الذي يشغل منصب مدير القسم الآسيوي الثاني في وزارة الخارجية الروسية،: "نأمل في أن يوقع الطرفان اتفاقية في أسرع وقت ممكن".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قام أمس الخميس، بزيارة غير معلنة إلى أفغانستان، حيث اجتمع مع الرئيس الأفغاني، محمد أشرف عبد الغني، وهنأ القوات الأميركية هناك بمناسبة عيد الشكر.

وقال ترامب إن حركة طالبان الأفغانية ترغب في إبرام اتفاق، معربا عن اعتقاده بأنها تريد وقف إطلاق النار.

يذكر أن مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان توقفت بقرار من الرئيس الأمريكي، مطلع سبتمبر الماضي، بعد كمقتل جنيد أمريكي على أيدي عناصر طالبان في أفغانستان، في وقت كان فيه الطرفان قد اقتربا من التوقيع على مسودة تفاهم جرى التوصل إليها بعد 9 جولات من المباحثات الشاقة على مدى نحو عام كامل، وعززت الآمال آنذاك بإنهاء 19 عاما من الحرب في أفغانستان.