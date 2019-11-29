السودان رئيسا لاجتماع الدورة المقبلة لاتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد

اعتمد اجتماع المراجعة الرابع للدول أعضاء اتفاقية (أوتاوا) لحظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، الذي اختتم أعماله اليوم الجمعة في أوسلو بمشاركة 164 دولة، رئاسة السودان للدورة الجديدة الثامنة عشرة، في عام 2020، التي تستمر لمدة عام.



وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الجمعة، أن السودان سيقود خلال فترة رئاسته، بمساعدة لجان أممية متخصصة، تسريع العمل في محاور الاتفاقية الخمس، وهي: تدمير مخزون الألغام، وإزالتها، ومساعدة الضحايا، والتوعية بمخاطر الألغام، والدعم والمناصرة.



ومن المقرر أن يرأس السفير عثمان أبو فاطمة القائم بأعمال بعثة السودان الدائمة بجنيف، الاجتماع الثامن عشر للدول أعضاء الاتفاقية، ويتولى الإشراف على الأنشطة المرتبطة بتنفيذ بنود الاتفاقية، ومتابعة تنظيم وتنسيق الفعاليات المرتبطة بها.



من جانبه، قال العميد الركن عامر عبد الصادق أبوزيد المدير العام للمركز القومي لمكافحة الألغام بالسودان، إن إجماع الدول الأعضاء باتفاقية "أوتاوا"، على اعتماد ترشيح السودان لرئاسة الاجتماع الثامن عشر للدول الأعضاء، سببه التقدم والنجاح الذي أحرزه السودان، في هذا الصدد، من خلال إعلان مناطق شرق السودان خالية من الألغام، والتنسيق الذي قادته وزارة الدفاع السودانية، عبر المركز القومي لمكافحة الألغام، مع الشركاء والمانحين وبعثتي السودان في جنيف وأوسلو.



وترأس وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال الدين عمر، وفد بلاده في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الألغام، الذي استضافته مدينة أوسلو، عاصمة النرويج، اعتباراً من 25 نوفمبر الجاري وحتى اليوم الجمعة.



وضم الوفد وكيل وزارة الخارجية الدكتور الصديق عبدالعزيز، ومدير مركز الألغام السوداني العميد عامر عبد الصادق عبد العزيز، إلى جانب عدد من المسئولين بمركز الألغام، والقائم بأعمال سفارة السودان في أوسلو السفير عثمان أبو فاطمة آدم، ومسئول الملف من جنيف.