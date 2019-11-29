 بالفيديو.. ترامب يوزع أطعمة عيد الشكر على عسكريين أمريكيين بأفغانستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بالفيديو.. ترامب يوزع أطعمة عيد الشكر على عسكريين أمريكيين بأفغانستان

ترامب يوزع أطعمة عيد الشكر على عسكريين أمريكيين بأفغانستان
ترامب يوزع أطعمة عيد الشكر على عسكريين أمريكيين بأفغانستان
هديل هلال
نشر فى : الجمعة 29 نوفمبر 2019 - 12:59 ص | آخر تحديث : الجمعة 29 نوفمبر 2019 - 12:59 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مقطع فيديو يظهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وهو يوزع أطعمة عيد الشكر على عسكريين أمريكيين، خلال زيارة مفاجئة قام بها إلى أفغانستان.

وتفقد «ترامب»، خلال زيارة مفاجئة إلى أفغانستان، مساء أمس الخميس، القوات الأمريكية المنتشرة في قاعدة «باغرام» العسكرية الجوية، حيث التقى العسكريين الأمريكيين الذين يخدمون في القاعدة.

وتعد هذه الزيارة الأولى للرئيس الأمريكي إلى أفغانستان منذ توليه الرئاسة، أجرى خلالها لقاء مع رئيسها، أشرف غني، وأكد أن الولايات المتحدة تخفض تدريجيًا عدد قواتها في البلاد.


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