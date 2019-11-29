أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، نيته الاستعانة بنجم ليفربول محمد صلاح، في القائمة التي ستخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (طوكيو 2020).

وصرح غريب خلال استضافته بقناة (أون سبورت) "البرازيل عندما فكرت في الفوز بميدالية أولمبية استعانت بخدمات نيمار، وكذلك فعلت الأرجنتين مع ليونيل ميسي، كذلك محمد صلاح ماركة عالمية ومن أفضل ثلاثة لاعبين في العالم، وأبدى رغبة في المشاركة، من يقدر يقول لا بعد ذلك".

وأضاف "لماذا نستبق الأحداث؟ لدينا أجندة دولية في مارس ويونيو الخاصة بالمنتخب الأول".

وتابع "التمثيل المشرف انتهى من حياتنا، ولن ترضى الجماهير إلا بأداء جيد في الأولمبياد، فهي مسابقة صعبة، من الممكن الاستعانة بلاعب واحد فقط من الثلاثي فوق السن أو لاعبين ومن الممكن عدم الاستعانة بصلاح إذا تعارضت مشاركته في الأولمبياد مع ارتباطاته بنادي ليفربول الإنجليزي".

وأوضح "بالطبع أحتاج صلاح، ولكن الأولمبياد تتزامن مع فترة الإعداد التي تسبق الدوري الإنجليزي، وكذلك سيكون لديه ارتباطات مع المنتخب الأول".

وأشار المدير الفني للمنتخب الأولمبي "صلاح لم يتحدث معي، بل تواصل مع رمضان صبحي وهنأه على الفوز بالبطولة، وأنه سعيد بأداء اللاعبين وعودة الجماهير".

وأشار في ختام تصريحاته "الجهاز الفني سوف يُقيم الموقف، لقد فقدت 5 لاعبين هم كريم نيدفيد وطاهر محمد ومحمد محمود ثم ناصر ماهر في أول مباراة ببطولة كأس الأمم تحت 23 سنة، هناك متغيرات عديدة أبرزت نجوم آخرين، وبات المنافسة قوية".

ويلعب المنتخب الأولمبي مبارياته الثلاثة في الدورة الأول بدورة طوكيو أيام 23 و26 و29 يوليو 2020.