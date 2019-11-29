تحدث قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم النادي النجم الساحلي التونسي، عن المباراة التي تجمع فريقه مع النادي الأهلي، مساء اليوم، الجمعة في الجولة الأولى لدوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن ما يتردد بشأن أفضلية الأهلي في ملعب "رادس" قبل اللقاء، هو حرب معنوية يجيدها المصريون.

وقال عاشور، في تصريحاته التلفزيونية، مساء أمس الخميس، عبر قناة "القاهرة والناس": "ما يتردد حول أفضلية الأهلي في رادس حرب معنوية، يجيدها المصريون ببراعة منذ الصراع العربي الإسرائيلي".

وأضاف: "الفريقان كبيران، من الممكن أن يكون اللعب في رادس له أثر نفسي قبل المباراة وفي أول 10 دقائق، لكن بعد ذلك سيدخل لاعبو الفريقين أجواء اللقاء ويكون الفيصل هو الأداء".

وأوضح: "مباراة الأهلي مهمة لأنها الأولى في دوري المجموعات، ولكنها ليست مصيرية، فهي مجرد لقاء ضمن 6 جولات، وأي فريق سيخسر قادر على تدارك الهزيمة".

وأشار إلى أن الجهاز الفني، سوف يستفيد الجهاز الفني من قيد الثنائي وجدي كشريدة وأنيس سالتو.