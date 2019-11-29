رغم المعاناة والألم التي تعاني منها أم بريطانية لـ3 أطفال، عندما علمت أنها أصيبت بورم سرطاني بالدماغ، حيث ترغب في توثيق رحلة علاجها، لإلهام الآخرين الذين يعانون من نفس أورام الدماغ.

تمر كاثرين ويلكوكسون، البالغة من العمر 35 عامًا، بحالة صحية صعبة، عند علمها بوجود ورم سرطاني في الدماغ في سن الـ16، مما جعلها تكافح من أجل تناول الطعام والشرب خلال يومها.

وتعاني الأم البريطانية من نوبات هلع يومية حسب موقع "ديلي ميل" البريطاني، حيث أصيبت بنوبة انتقلت من خلالها للمستشفى ليكتشف الأطباء أنها مصابة بسرطان في المخ بحجم التفاحة، وتحدث الأم كل الذين يعانون من نوبة الهلع، من التحقق والكشف المبكر على أنفسهم، والمتابعة مع الأطباء.

ورفضت كاثرين ويلكوكسون ذات الـ 35 عامًا، مرضها لمدة عام إلى أن تعرضت لتعب شديد أثناء ولادة ابنتها في ديسمبر من العام الماضي، واعتقد طبيبها أنها تعاني من الانهيار، وهو اضطراب عقلي يخلق شعوراً بالانفصال عن العالم، ويتم معالجته بمضادات الاكتئاب.

وعند إجراء الأشعة المقطعية على راسها ظهر الورم السرطاني في المخ بحجم ثمرة التفاحة، وبعد إجراء العملية الجراحية لحسن الحظ تمكن الجراحون من إزالة 80% من ورمها، لكنها لا تزال عرضة لخطر نموها مرة أخرى.

وعند إجراء العملية، قالت: "كان الأمر كما لو كنت أشاهد المسرحية من موقع خارج جسدي، كان الأمر مخيفًا حقًا ولكني تمكنت من تجميع نفسي والتركيز، وشعرت بالهلع وشعرت أنني لم أكن هناك".

وأضافت أنني أنصح الآخرين بإحضار طبيب ما للتحقيق الكامل في شعورهم بالألم في مخ واحد فقط، ومن خلال خبرتي للأطباء والمرضى، من المؤكد أن يكونوا أكثر وعياً لذلك.

وتابعت أنني اعتقد أن العديد من الأمراض التي أصيبت بها على مر السنين كانت ناجمة عن الورم، مستكملة، كما أنني لم أشعر بحالة جيدة طول فترة مرضي، أعتقد أن الورم استحوذ على شخصيتي لأنني الآن كأنني شخص مختلف.

من جانبها قالت ماثيو برايس، مديرة جمع التبرعات ب Brain Tumor Research في شمال إنجلترا: "نشعر بالأسف الشديد لسماع تشخيص ورم كاثرين في المخ ونتمنى لها كل التوفيق مع مواصلة العلاج الكيميائي".

تعد كاثرين مدهشة لأنها شرعت في مهمة لجمع التبرعات أثناء خضوعها لعلاج السرطان، ونحن ممتنون للغاية لدعمها ومساعدتنا على رفع مستوى الوعي بهذا المرض المدمر.

وأقل من 20% من المصابين بورم في المخ لا يزالون على قيد الحياة لأكثر من 5 سنوات مقارنة بمعدل 50% في جميع أنواع السرطان، لا يمكننا السماح لهذا الوضع اليائس بالاستمرار.

- كيف تنمو الأورام؟

تبقى الخلايا السرطانية في البداية داخل أنسجة الجسم من حيث تطورت، على سبيل المثال قنوات الثدي، ثم ينمو وينقسم لخلق المزيد من الخلايا، والتي في نهاية المطاف تكون ورمًا. قد يحتوي الورم على ملايين الخلايا السرطانية.

جميع أنسجة الجسم محاطة بغشاء يبقي خلاياه في الداخل. إذا اخترقت الخلايا السرطانية هذه الطبقة، فإن الورم يسمى الغازية، ومع نمو الورم، يتحرك مركزه بعيدًا عن الأوعية الدموية في المنطقة التي ينمو فيها.

ويتسبب الورم في انخفاض نسبة الأوكسجين والمواد المغذية للمركز، والتي لا يمكن للخلايا السرطانية العيش بدونها. لذلك يرسلون إشارات، تسمى العوامل الوعائية ، التي تشجع الأوعية الدموية الجديدة في الورم.

بمجرد أن يكون للورم مصدر دم خاص به، فإنه يمكن أن يتوسع بسرعة عن طريق تحفيز نمو مئات الشعيرات الدموية الجديدة لجلب الأكسجين والمواد المغذية.

مع نموها، تمارس الكتلة ضغطًا على الهياكل المحيطة، ولكن كيف يدخل هذه الأنسجة ليست مفهومة تماما.

إحدى النظريات هي أنه يجبر نفسه على الأنسجة الطبيعية، ويؤدي ذلك إلى سد الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى موت الأنسجة السليمة ويسهل على السرطان الانتشار.

ويحتوي العديد من السرطانات أيضًا على مستويات عالية من الإنزيمات التي تحطم الخلايا والأنسجة السليمة، كما أنها تنتج مادة غامضة، والتي تشير البحوث المتنامية إلى أنها تحفزهم على التحرك ، ولكن هذا غير واضح.