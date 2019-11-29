 الادعاء الفرنسي يستعد لمحاكمة المشتبه بهم في هجمات باريس الإرهابية عام 2015 - بوابة الشروق
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الادعاء الفرنسي يستعد لمحاكمة المشتبه بهم في هجمات باريس الإرهابية عام 2015

علم فرنسا
علم فرنسا
باريس - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 29 نوفمبر 2019 - 7:33 م | آخر تحديث : الجمعة 29 نوفمبر 2019 - 7:33 م

بعد مرور أربع سنوات كاملة على هجمات باريس الإرهابية التي أودت بحياة 130 شخصًا عام 2015، تقدم ممثلو الادعاء الفرنسي لمكافحة الإرهاب اليوم الجمعة، بطلب لمحاكمة 20 مشتبهاً بهم.

وقال مكتب الادعاء في باريس اليوم الجمعة، إن من بين المشتبه بهم صلاح عبد السلام الذي أدين بالفعل في بلجيكا.

وفي 13 نوفمبر 2015 ، قصفت ثلاث مجموعات من المهاجمين مسرح باتاكلان وشرفات عدد من المقاهي والمطاعم في شرق باريس، وخارج استاد فرنسا في سان دينيس.

وفجر ثلاثة انتحاريين أنفسهم خلال مباراة لكرة القدم بين فرنسا وألمانيا.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجمات.

وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية أن المحاكمة قد تعقد في عام 2021 ، ولكن الأمر متروك لقاضي التحقيق الذي يبت في القضية.

ووفقا للمدعي العام، فإن هناك 1700 ممثل ادعاء مشترك في القضية.

وتشارك ألمانيا والنمسا ودول أوروبية أخرى في التحقيقات.

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