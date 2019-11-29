الخارجية الروسية تعرب عن قلقها من انتشار الإرهابيين في القارة الإفريقية

أعلن نائب مدير قسم الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الروسية، أوليج أوزيروف، اليوم الجمعة، أن نمو النشاط الإرهابي في القارة الإفريقية يدعو للقلق.



وقال أوزيروف، خلال كلمة في جلسة مجموعة الرؤية الاستراتيجية (روسيا–العالم الإسلامي) ، "شركاؤنا في القارة الإفريقية يواجهون تحديات كثيرة في مجال الأمن، وأولًا تلك التي تتعلق بتوسع وفعالية نشاط الكثير من المجموعات الإرهابية والمتطرفة".



وأشار - حسبما نقلت عنه وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إلى أنه بعد تدمير القوات الأساسية لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا، انتقل جزء كبير من المتطرفين إلى القارة الإفريقية.



وأضاف "يتواجد المسلحون المتطرفون في الكثير من مناطق إفريقيا ، وحتى في بعض مناطق جمهورية الكونغو الديمقراطية" ، معربا عن قلقه من الوضع في منطقة الصحراء والساحل الإفريقي، التي تقع دولها في طليعة مكافحة الإرهاب والتطرف الديني.



وختم الدبلوماسي الروسي بقوله "إن روسيا ستقدم الدعم للإفريقيين في المجال العسكري السياسي، وسوف نطور قاعدة التشريعات والاتفاقات لتعاوننا".