وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق ناكاسوني عن 101 عام

توفى رئيس وزراء اليابان الأسبق ياسوهيرو ناكاسوني عن 101 عام، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية يابانية اليوم الجمعة.

واشتهر ناكاسوني بمحاولته تعديل الدستور السلمي للبلاد، وأنه كان أحد الأصدقاء المقربين للرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان.

وهيمن ناكاسوني، وهو سياسي محافظ أتقن اللغة الإنجليزية بخلاف رؤساء وزراء سابقين للبلاد، على المشهد السياسي في اليابان لعقود واكتسب تقديرا دوليا واسع النطاق.

وتولى ناكاسوني منصب رئيس وزراء اليابان في الفترة من عام 1982 وحتى عام1987 ، لكنه لم يحقق هدفه في تغيير دستور البلاد الذي كان تم وضعه بعد الحرب العالمية الثانية، وهي قضية لا تزال موضع نقاش ساخن في البلاد حتى اليوم.

وخلال إحدى المناسبات، قال ناكاسوني إن اليابان يجب أن تكون قادرة على دعم مصالحها عبر الوسائل العسكرية، ودعا إلى تحالف عسكري قوي مع الولايات المتحدة، بالنظر إلى علاقاته الوثيقة مع ريجان.

وهناك معارضة كبيرة لتغيير الدستور السلمي لليابان والذي تمت صياغته مع الأمريكيين المنتصرين في الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب مخاوف مستمرة بشأن ذكريات العدوان الياباني في زمن الحرب.