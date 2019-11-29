إيهاب جلال: الكرة الموريتانية تطورت كثيرا

أكد إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، اليوم الجمعة، على جاهزية لاعبي فريقه لخوض مباراة نواذيبو الموريتاني في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية).

وقال جلال في تصريحات صحفية، إن فريق نواذيبو يمتلك العديد من اللاعبين الموهوبين، مشيرًا إلى أن الكرة الموريتانية تطورت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، مدللًا على ذلك بالأداء الذي قدمه المنتخب أمام المغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي في الرباط.

وأضاف أنه لا يلتفت على الإطلاق لنتيجة المباراة الأخيرة لنواذيبو في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية، والتي جمعته بنظيره الشرطة العراقي وانتهت بفوز الأخير 5 / صفر .

وأوضح أن فريق نواذيبو من الفرق الصعبة خاصة على ملعبه والذي تعد أرضيته نوعا ما أفضل من أرضية ملعب ستاد عمان الذي استضاف مباراة المصري وماليندي بطل زنجبار ، وكذلك ستاد لينتيه الذي حل فيه الفريق ضيفًا على كوت دي أور بطل سيشل.

وشدد على أن الفريق لديه هدف وحيد وهو الوصول إلى دور الثمانية وهو ما لن يتحقق الا بتحقيق النتائج الايجابية داخل وخارج بورسعيد.

ويتواجد المصري في المجموعة الأولى من بطولة الكونفيدرالية إلى مواطنه بيراميدز ونواذيبو الموريتاني وإينوجو رينجرز النيجيري.