محمد أبو حامد لـ«الشروق»: تطوير صندوق «تأمين الأسرة» دعم للمرأة

أبو حامد: بحث إشكالية الإجراءات القانونية الخاصة بإجراءات التقاضى فى النفقة



قال وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، محمد أبو حامد، إن رئيس المجلس على عبدالعال، كلف اللجنة بدراسة الأمور المتعلقة بصندوق تأمين الأسرة الذي أنشيء عام 2004 وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بقانون لتعديله في عام 2015 لزيادة موارده.

وأضاف أبوحامد، لـ"الشروق"، أن اللجنة الخاصة المشكلة بقرار من رئيس لجنة التضامن عبدالهادي القصبي، وبرئاسة وكيل اللجنة رشا رمضان، وتضم فى عضويتها أبو حامد، وهبة هجرس، وكارولين ماهر، ومهجة غالب، سوف تبحث عدد المستفيدين من هذا الصندوق، وكفاية موارد الصندوق لأداء دوره في تسديد النفقات، والعقبات التي تواجه الصندوق في أداء دوره في سداد النفقات، ومدى استثمار أمواله وإدارتها بشكل جيد من عدمه لكي تساعده في أداء الدور المطلوب منه.

وتابع: "طالبنا وزارة التضامن ولجنة الخطة الموازنة بالمجلس بإحضار البيانات الخاصة بالصندوق للاطلاع على تفاصيله، إلا أن المستندات كانت عبارة عن أرقام دون إيضاحات كعادة الحكومة، ولا تمكن من الرد على الأسئلة، ونحن بحاجة إلى تفاصيل+ أكثر، ومعرفة عدد الحالات التى تستفيد من الصندوق وحجم السيدات التى تحصل على النفقه من خلاله".

واستكمل: "نريد معرفة البيانات المطلوبة تمهيدا لحدوث ناقش مع مجلس إدارة الصندوق لإعداد تقرير نهائي بالإجابة عن الاستفسارات، حتى يستطيع البرلمان تحديد الإجراءات والتعديلات التشريعية الممكن حدوثها لدعم الصندوق، والتوصيات المقرر توجيهها إلى الحكومة".

وشدد وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، على ضرورة بحث إشكالية الإجراءات القانونية الخاصة بإجراءات التقاضى فى النفقة، والتعرف على الدخل الحقيقى للزوج، خاصة من يعمل فى قطاع الاقتصاد الموازى وما شابهه.

وأكد أبو حامد أن الهدف من ذلك دعم صندوق تأمين الأسرة لأداء دوره في دعم المرأة المصرية في الحصول علي نفقاتها، وهذا شكل من أشكال الدعم في قانون الأحوال الشخصية للمرأة.

وأشار إلى أن الصندوق من ضمن موارده تحصيل مبالغ على قسائم الزواج والطلاق حوالي 50 جنيها، وتضاعفت لـ100 جنيه بسبب الأعباء المحمل بها الصندوق، إلى أن تتحدد الحاجة إلى زيادة موارد الصندوق والرسوم التي يحصلها أو الاكتفاء بتعديل التشريعات لتطبيق أحكام النفقات وتنفيذها، بعد دراسة تفاصيله.

كانت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، عقدت أولى اجتماعاتها أمس الأول، لمناقشة صندوق تأمين الأسرة المنشأ بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004.